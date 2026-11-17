Свыше 30 объектов недвижимости семьи Блиновской переоформлены на государство Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Более 30 объектов элитной недвижимости из числа конфискованного у блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского имущества перешли в собственность государства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса о банкротстве осужденной.

"Из принадлежащих Алексею 58 конфискованных объектов 31 уже переоформлен на государство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о четырех объектах в Москве, почти 20 земельных участках и жилых зданиях в Костромской области, а также нескольких земельных участках и жилых зданиях в Ярославской области и Адыгее.

Источник отметил, что пока не переведены в госсобственность более 25 объектов в Москве, Адыгее, Костромской области, а также земельные участки и здания в Крыму.

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября Верховный суд РФ отказал Блиновской в отсрочке отбывания наказания. Одной из причин такого решения стало то, что ее детям обеспечен необходимый уход со стороны близких родственников.

6 ноября защита Блиновской обжаловала в Верховный суд приговор блогеру о конфискации и обращении в доход РФ имущества ее семьи.