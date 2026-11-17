Лавров назвал евроэлиту интересными людьми из-за поддержки политики Киева Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нынешние евроэлиты "людьми интересными" на фоне поддержки ими дискриминационной политики киевского режима.

Министр отметил, что Россия сражается на Украине не за территории, а за людей, которых лишили базовых прав, гарантированных многочисленными документами, в том числе главным из них - Уставом ООН.

По его словам, не должно быть никакой дискриминации по языковому и религиозному принципу. Однако все это делает режим Зеленского, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляет, что он тем самым отстаивает европейские ценности, отметил дипломат.

"Так что европейцы, их нынешние элиты люди интересные", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.

Как писал сайт KP.RU, Сергей Лавров выразил сомнение в способности нынешних европейских лидеров вести вменяемый диалог.

Ранее глава МИД РФ заявил, что европейские представители своим посещением Абу-Даби, где проходили трехсторонние переговоры по Украине хотели выиграть время для киевского режима.