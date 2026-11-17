Глава Кузбасса Середюк: Главная награда для Шерегеша — признание самих туристов Фото: Лия Гараева.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк прокомментировал присвоение горонолыжному курорту Шерегеш премии "Горы России".

Шерегеш стал лучшим горнолыжным курортом страны в этом году и ему была присвоена премия "Горы России". При этом победителя определили сами туристы в ходе онлайн-голосования.

Глава Кузбасса отметил, что эта победа является результатом большой совместной работы правительства РФ, региональных властей и инвесторов.

"Главная награда для Шерегеша — признание самих туристов!" - подчеркнул Середюк, заметив, что сегодня именно отзывы и впечатления людей во многом определяют выбор места для отпуска.

По словам губернатора, победа в народном голосовании подтверждает, что горнолыжный курорт Шерегеш развивается в правильном направлении, а туристы хотят возвращаться сюда снова.

Как писал сайт KP.RU, 11 ноября на горнолыжном курорте Шерегеш 13 гостиниц из 71 прошли дополнительные проверки на предмет пожарной безопасности.