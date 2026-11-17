Исполнительница «Сигма Бой» Янковская представит РФ на конкурсе «Наше поколение» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россию на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни «Наше поколение — 2026» представит певица, актриса и телерадиоведущая Мария Янковская, чей вирусный хит «Сигма Бой» набрал более миллиарда прослушиваний по всему миру и принес артистке платиновый диск.

Финал смотра состоится 20 ноября в Ташкенте. Впервые в истории проект пройдет за пределами России.

В конкурсе примут участие юные авторы и исполнители в возрасте от 9 до 16 лет из 18 стран, включая Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, США, Казахстан, Беларусь и Узбекистан. На сцене в Ташкенте Мария Янковская выступит с композицией «Русский хит», в создании которой она принимала непосредственное участие. Сама артистка отметила, что представлять страну — большая ответственность. Мария надеется, что зрители запомнят не только саму песню, но и настроение ее исполнения.

Поддержать российскую участницу можно будет в ходе онлайн-голосования на официальном сайте конкурса ourgeneration.su, которое продлится ровно сутки — с 13:00 мск 19 ноября до 13:00 мск 20 ноября. Правила позволяют отдавать голоса в том числе за представителя своей страны: для этого потребуется зарегистрироваться на платформе, посмотреть выступления всех конкурсантов и выбрать трех фаворитов.

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