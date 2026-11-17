По словам врача, полный отказ от добавленной соли иногда необходим. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Соль особенно важно ограничивать людям с повышенным давлением. В некоторых случаях врач может рекомендовать полностью отказаться от добавленной соли, чтобы помочь контролировать артериальное давление. Врач-диетолог, эндокринолог Павел Баранов рассказал, кому стоит внимательнее относиться к ее употреблению. Об этом пишет aif.ru.

«Если у человека есть гипертония, гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, то есть повышенное давление, то для него соль может ограничиваться, например, менее 2-3 граммами в день», – подчеркнул Баранов.

По словам врача, полный отказ от добавленной соли иногда необходим, если даже несколько препаратов для снижения давления не помогают достичь целевых показателей. В таких случаях ограничение соли становится одной из дополнительных мер контроля гипертонии.

Здоровым людям, у которых нет противопоказаний, не нужно полностью отказываться от соли. При этом допустимое количество зависит от состояния здоровья и рекомендаций лечащего врача.

Ранее терапевт Попова рассказала, что основными источниками скрытой соли в рационе часто становятся готовые продукты и полуфабрикаты.