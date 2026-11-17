Ветеранам СВО в госпитале Вишневского вручили дипломы о профпереподготовке, фото: кадр из видео

Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции и проходящим реабилитацию в филиале №2 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского, вручили дипломы о профессиональной переподготовке.

Более двадцати военнослужащих получили новые назначения на должности после завершения курса повышения квалификации. После обучения в центре, где они освоили новые специальности, военнослужащие смогут продолжить службу в различных подразделениях Минобороны России.

Участникам СВО, проходящим реабилитацию в госпитале, вручили дипломы о переподготовке

Также отличившимся военным были вручены государственные награды за проявленные мужество, отвагу и храбрость в ходе специальной операции. Среди них — ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени. Большинство награждённых получили повышение в звании, включая присвоение первых офицерских званий.

Генерал-лейтенант Аркадий Коржевский вручил документы и награды военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции. Он поблагодарил их и отметил возможность получения медицинской помощи в военных учреждениях и академии.

«Министерство обороны самое пристальное внимание обращает на то, чтобы устроить вашу дальнейшую жизнь, и чтобы ваши близкие в том числе чувствовали поддержку, которую предоставляет как государство, так и министерство обороны. Те курсы, которые прошли многие из вас, нацелены прежде всего на то, чтобы вы смогли качественно выполнять свои новые обязанности на новых местах службы», - сказал Аркадий Коржевский.

Ранее KP.RU сообщил, что система медицинской реабилитации в России выросла: в 2022 году помощь получили 1,2 млн человек, к 2026 году - почти 2 млн. Финансирование увеличилось более чем в два раза.