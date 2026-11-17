По предварительным данным, ребёнок получил смертельные травмы вскоре после появления на свет и скончался через несколько дней. Фото: Inna Vlasova/Shutterstock/Fotodom

Полиция штата Миссисипи объявила о задержании 25-летней Джантель Шэрон Джордан по подозрению в убийстве её новорождённого сына. По предварительным данным, ребёнок получил смертельные травмы вскоре после появления на свет и скончался через несколько дней. Об этом пишет NYP.

По информации офиса шерифа округа Смит, 18 октября в городе Поквилль у младенца возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Экстренный вызов поступил от матери, и на место прибыли медицинские работники.

Ребенка срочно госпитализировали в больницу Джексона, где он умер через два дня. Врачи установили, что причиной смерти стали травмы, полученные во время родов.

Заключения вскрытия, проведённого специалистами криминалистической лаборатории Миссисипи, указали на насильственный характер смерти ребёнка. 13 ноября Джантель Шэрон Джордан была допрошена и арестована.

Шериф округа Смит, Джоэл Хьюстон, охарактеризовал произошедшее как «ужасающее событие» и отметил, что расследование оказалось «сложным» для всех участников. Джордан официально обвинена в убийстве, что может повлечь за собой максимальное наказание. После завершения расследования дело передадут в прокуратуру.

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