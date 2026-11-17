Бастрыкин затребовал доклад о домогательствах в педколледже Омска Фото: Александр РОГОЗА.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления ведомства Виталия Батищева доложить о ходе проверки по факту публичных обвинений в адрес народного артиста РФ, бывшего преподавателя Омского музыкально-педагогического колледжа Александра Гончарука в домогательствах. Об этом пишет "КП-Омск".

"Десятки бывших учениц Гончарука публично заявили о том, что он на протяжении многих лет, когда они были несовершеннолетними, совершал в отношении них противоправные действия сексуального характера в стенах учебного заведения", - говорится в публикации.

Пока дело официально не возбуждено, и у актера нет процессуального статуса подозреваемого, решение будет принято по итогам проверки.

Как писал сайт KP.RU, после начала скандала Гончарук уволился из учебного заведения по собственному желанию.