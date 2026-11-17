МВД России объявило в розыск журналиста Екатерину Гордееву* Фото: с личной страницы в соцсети..

Стало известно, что МВД России объявило в розыск журналиста Екатерину Гордееву*. Об этом говорится в материалах базы данных ведомства.

«Гордеева* Катерина... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в материалах дела. Не раскрывается причина, по которой она объявлена в розыск.

В марте этого года суд оштрафовал Гордееву за невыполнение функций иноагента, а также за пропаганду ЛГБТ**. Где именно находится Гордеева*, неизвестно. Не исключено, что она проживает в Европе. Она продолжает свою журналистскую деятельность. Ранее KP.RU рассказал, что уголовное дело в отношении Гордеевой* было возбуждено в августе 2026 года.

* — физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** — движение, являющееся экстремистским и запрещенное на территории РФ.