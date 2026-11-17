Хуснуллин: Кабмин обсудил пути доставки грузов в Крым из-за повреждения моста Фото: Юлия МАРКИНА.

Правительственная комиссия обсудила альтернативные маршруты доставки грузов в Крым после повреждения Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами", - написал зампред правительства РФ.

Он отметил, что на заседании комиссии также обговаривались меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста.

Как писал сайт KP.RU, ранее СК России проинформировал, что в результате атаки украинских беспилотников на Крымский мост имеются повреждения конструкции. По данным ведомства, в связи с атаками боевиков ВСУ на путепровод заведено уголовное дело о террористическом акте.

Отмечалось, что 16 и 17 ноября украинские боевики атаковали Крымский мост при помощи дронов, в результате есть повреждения конструкции.