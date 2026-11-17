Никаких блокировок: в Госдуме предложили включить Steam в белые списки, чтобы успокоить геймеров Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Игровую платформу Steam необходимо включить в белые списки, чтобы на практике подтвердить отсутствие претензий к сервису. С таким предложением выступил вице-спикер Государственной думы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков в ходе пленарного заседания.

«Опасения людей можно понять, бывает по-всякому. Поэтому мы во фракции предлагаем в каком-то обозримом будущем включить эту платформу в белые списки, чтобы делом доказать, что к ней нет вопросов», — заявил парламентарий.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможной блокировке Steam в России в случае отказа компании Valve передавать данные о российских пользователях, включая игроков, сменивших регион аккаунта на Казахстан. Позднее в пресс-службе Роскомнадзора опровергли эти сведения, подчеркнув, что ведомство не планирует вводить ограничения в отношении игровой платформы.