Создателя даркнет-платформы Hydra приговорили к 10 годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Кировский суд Перми приговорил создателя Hydra к 10 годам колонии и штрафу 4,8 млн рублей. Об этом говорится в материале ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Суд постановил признать виновным, назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафу в размере 4 млн 800 тыс. рублей. Местом отбывания определить исправительную колонию строгого режима», — отмечается в приговоре суда.

Прокуратура Пермского края сообщила о доказанной виновности жителя Москвы, одного из создателей платформы Hydra. С 2015 по 2022 год на базе нелегального даркнет-маркета действовало более 19 тысяч виртуальных магазинов, предлагавших широкий спектр криминальных услуг, включая продажу наркотиков.

Ранее KP.RU рассказал, что хакеры взломали правительственные сайты и слили в сеть данные более 100 тысяч силовиков Британии. В доступе оказались не только имена, но и адреса и телефоны представителей власти.