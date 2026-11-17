Госдума увеличила штрафы за ряд экономических преступлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за некоторые экономические преступления.

В частности, речь идет о незаконной банковской деятельности, незаконном кредитовании, неправомерных действиях при банкротстве, злоупотреблениях при госзакупках и других правонарушениях.

Законом увеличены штрафы за неправомерные действия при банкротстве, за злоупотребления в государственных и муниципальных закупках, за производство, покупку, хранение, перевозку или продажу товаров без обязательной маркировки, за незаконную банковскую деятельность, за незаконное предоставление потребительских кредитов, за незаконное предпринимательство, а также за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Как писал сайт KP.RU, ранее профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект о наказании за опасное вождение.

Инициатива предлагала считать опасным вождением резкие перестроения в плотном потоке, внезапное торможение перед другими автомобилями и резкие ускорения, которые могут создать угрозу аварии.