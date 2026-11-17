Один из самых таинственных и непубличных людей мирового IT, 45-летний учёный, программист и разработчик Telegram Николай Дуров женился. Фото: medium.com/@anton.rozenberg

Сооснователь платформы Telegram Николай Дуров впервые женился. Об этом сообщил канал Baza.

"Один из самых таинственных и непубличных людей мирового IT, 45-летний ученый, программист и разработчик Telegram Николай Дуров женился на 34-летней уроженке Челябинска Александре", - говорится в публикации.

По данным издания, брак зарегистрирован в российском генконсульстве в Дубае.

В публикации отметили, что избранница Николая имеет филологическое образование. Она специалист по Китаю и международным отношениям, в совершенстве владеет китайским и английским языками, а также изучает французский и испанский.

Как писал сайт KP.RU, учителем Николая Дурова был тот же человек, что выучил гения Перельмана – основатель школы математики для одаренных, профессор РГПУ имени Герцена Сергей Рукшин. Николай - математик и программист, он занимался технической стороной как "Вконтакте", так и "Телеграм".