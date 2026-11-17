Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Игроки по всему миру оформили почти 15 млн предзаказов на GTA VI для игровых консолей Playstation и Xbox. По данным аналитической компании Sensor Tower, за три дня до релиза игры общая сумма продаж достигла 1,45 млрд долларов.

Пользователи Playstation купили более 11 млн копий GTA VI, принеся Rockstar Games 1,08 млрд. Игроки на Xbox оформили около 3,8 млн предзаказов на сумму более 360 млн.

При этом сама Rockstar Games пока не опубликовала официальных данных о количестве предзаказов на GTA VI. Отметим, что, по разным оценкам, стоимость разработки игры составила от 1,5 до 2 млрд долларов, т.е. GTA VI уже почти отбила цену производства.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это action-adventure игра, одна из самых успешных и влиятельных в индустрии. Серия известна свободой, социальной сатирой и детализированным миром, став значимым культурным феноменом.

Ранее KP.RU сообщил, что выход GTA VI 19 ноября может привести к финансовым потерям для США. Из-за снижения производительности за день экономика рискует потерять около 1 млрд долларов.