Минсельхоз: темпы роста цен на продукты ниже инфляции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Цены на продукты в России растут медленнее, чем общий уровень инфляции. Об этом заявили в Минсельхозе. Отмечается, что вопрос обсуждался на совещании по ценам на отдельные продовольственные товары.

«Для недопущения существенных колебаний Минсельхоз реализует широкий спектр мер регулирования, а также продолжает мониторинг запасов и закупочных цен на продукцию», — говорится в сообщении от министерства.

Там же заявили, что отдельные виды продуктов требуют особого внимания. Скорее всего, речь идет о социально значимых продуктах. Также министерство отметило, что продолжает мониторинг за закупочными ценами на продукты.

Ранее KP.RU рассказал, что в России определен конкретный перечень продуктов, в который вошли 24 позиции. Цены за этими товарами требуют особого внимания.