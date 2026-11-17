Если рыба продается в вакуумной упаковке, важно проверить ее герметичность. Фото: Ольга ЮШКОВА.

При покупке копченой скумбрии важно обращать внимание не только на ее внешний вид, но и на запах, плотность мяса и состояние кожи. В пресс-службе Роскачества рассказали, как выбрать вкусную рыбу, а не испорченный продукт. Об этом пишет Life.ru.

«При легком нажатии пальцем мясо должно пружинить и оставаться упругим. Если тушка слишком мягкая, расползается или, наоборот, напоминает «резину», это говорит о неправильной обработке или длительном хранении», – предупредили в ведомстве.

Специалисты советуют отказаться от покупки рыбы с белым налетом, темными пятнами, липкой кожей или слизью. Насторожить также должны кислый, резкий или химический запах, пересушенная поверхность и повреждения брюшка. Хорошая скумбрия должна пахнуть копчением, но без неприятных посторонних ароматов.

Если рыба продается в вакуумной упаковке, важно проверить ее герметичность и отсутствие подтеков. Также следует изучить срок годности, условия хранения и состав. По рекомендации Роскачества, предпочтительнее выбирать продукт, в котором есть только рыба, соль и древесный дым, без лишних ароматизаторов и консервантов.

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