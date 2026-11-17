Новак поручил как можно быстрее восстановить НПЗ для продолжения импорта топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вице-премьер России Александр Новак призвал как можно быстрее восстановить нефтеперерабатывающие заводы для продолжения импорта топлива. Об этом говорится в заявлении правительства РФ по итогам совещания кабмина на тему ситуации с топливным рынком.

«Вице-премьер обозначил в числе приоритетных направлений работы максимально быстрое восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов», - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Новак, России необходимо обеспечить дополнительные объемы внеклассового топлива для ликвидации локальных дефицитов.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия намерена обеспечить стабильность внутреннего топливного рынка. Как заявил Александр Новак, РФ готова своевременно принимать все меры, необходимые для этого.