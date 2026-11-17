Видео загадочного «темнокрылого» существа, парящего в небе, вызвало слухи о птеродактиле Фото: СОЦСЕТИ.

Видео загадочного «темнокрылого» существа, парящего в небе, вызвало слухи о птеродактиле. Инцидент произошел в Мексике. Об этом пишет издание The Sun.

В интернете обсуждают видео птицы, похожей на доисторического монстра. Камера засняла жутковатый силуэт с длинным узким черепом, массивными крыльями и заметным гребнем на затылке, приводит в восторг сторонников теорий заговора. В Сети до сих пор спорят, что это было — доисторический монстр или игры с искусственным интеллектом.

В Мексике опубликовали видео с признаками ИИ о полёте птеродактиля

Местные власти скептически отнеслись к сенсации. Глава муниципальной службы гражданской защиты Серхио Родригес назвал ролики «цифровым развлечением». Известный исследователь аномальных явлений Хайме Мауссан потребовал серьезного расследования.

Ранее KP.RU рассказал о динозаврах, которые жили когда-то на территории России. Аналитики издания рассказали, что погубило доисторических монстров и в какой части страны они располагались.