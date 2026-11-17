ВАРПЭ: Такой дешевой красной икры, как в последние годы, в России не будет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Рост цен на красную икру, вызванный слабой лососевой путиной этого года, остановится в ближайшие полтора-два месяца. С таким мнением выступил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, чьи слова приводит "Интерфакс".

По его словам, рынок будет лихорадить еще несколько недель, после чего спекулятивное галопирование сойдет на нет.

Зверев отмечает, что оснований для того, чтобы стоимость килограмма красной икры преодолела отметку в 18 тысяч рублей, нет. При этом он подчеркнул, что дешевой красной икры не будет. Однако дефицита тоже не ожидается.

По данным Россельхознадзора, объемы добытой в России красной икры в 2026 году составили немногим более 5 тысяч тонн.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что красной икры на российском рынке достаточно для удовлетворения спроса. А исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков отметил, что красная икра с российских прилавков не пропадет, но кошельки покупателей ждет неприятный сюрприз.