Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

С 19 ноября ВТБ начнет оформлять кредиты наличными под залог недвижимости. Такой займ можно взять на срок до 15 лет, а ставка по нему будет ниже до 10 п.п., чем по стандартному кредиту наличными.

Ключевое отличие нового продукта — сумма и срок. По классическому кредиту наличными банк предусматривает до 7 млн рублей, а под залог недвижимости — до 15 млн рублей. При этом до 7 млн рублей можно получить без подтверждения дохода и занятости. За счет сниженной ставки ежемесячный платеж по залоговому кредиту в среднем вдвое ниже, а общая переплата — на 40% меньше, чем по обычному кредиту наличными.

Оформить продукт можно в любом офисе банка. Для рассмотрения заявки клиенту достаточно сообщить адрес недвижимости: проверку и оценку объекта банк проведет самостоятельно.

«Рынок кредитования под залог недвижимости ежегодно растет в среднем на треть... Интерес к этому сегменту во многом обусловлен возможностью получить крупную сумму на длительный срок при более низкой ставке по сравнению с необеспеченным кредитованием. Такой формат позволяет заемщикам решать финансовые задачи с учетом комфортного уровня ежемесячной нагрузки», — прокомментировал руководитель департамента розничного кредитного бизнеса банка Сергей Тариченко.

По прогнозам банка, в 2026 году объем рынка кредитования под залог недвижимости достигнет 270 млрд рублей. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Прогноз банком рассчитан на основе данных Банка России и Frank RG, без учета POS-кредитования.