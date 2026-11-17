Reuters: хакеры внедрили вирус на сайты 178 организаций для кражи криптовалюты Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Хакеры внедрили вредоносный код на сайты 178 крупных организаций для кражи криптовалюты и заражения iPhone. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно источнику, кибератаку удалось обнаружить специалисту по информационной безопасности Скотту Хелме. Злоумышленники воспользовались уязвимостью платформы Optimizely, которую компании используются для настройки своих веб-площадок в Сети. Хакером удалось загрузить в 188 файлов JavaScript с вирусом.

Вредоносная программа способна изменять адреса криптокошельков, тем самым перенаправляя средства пользователей хакерам. Также вирус способен красть номера банковских карт и снимки экрана пользователей.

Особому риску были подвержены владельцы iPhone и iPad. Вредоносный код пытался загрузить на эти устройства инструменты, которые могут использоваться для эксплуатации уязвимостей программного обеспечения iOS.

Кибератаке подверглись такие крупные компании, как Zoom, IKEA, CNN, и другие. По данным агентства, хакеры смогли похитить порядка семи тысяч долларов, однако эта цифра может быть значительно больше.

Ранее KP.RU сообщал, что 17 ноября в работе крупных онлайн-платформ, включая Google и Twitch, возникли сбои. Из-за технических проблем пользователи не могли подключиться к базовым сервисам, сайтам и приложениям.