В США мужчина едва не утонул в соевых бобах, упав в зернохранилищ Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

В США в штате Теннессии 13 ноября пожилой мужчина едва не утонул в сое в результате падения в зернохранилище. Об этом сообщило издание WKRN.

"Мужчина в возрасте около 60 лет пытался прочистить засор в зернохранилище с соевыми бобами, когда они внезапно пришли в движение и затянули его по самую шею", - говорится в публикации.

По данным издания, в тот момент рядом с ним был еще один сотрудник, который до прибытия помощи постоянно разговаривал с пострадавшим, чтобы тот оставался в сознании и не паниковал.

Прибывшие спасатели закрепили мужчину веревочным спасательным снаряжением. Вокруг него установили специальную трубу, чтобы зафиксировать на месте. Затем при помощи зерновых шнеков и других инструментов стали откачивать сою.

В публикации отметили, что откачка бобов помогла снизить давление на пострадавшего и улучшить доступ к нему. После всех приготовлений мужчина был извлечен из бункера. Медики осмотрели его, серьезных травм не выявили.

Как писал сайт KP.RU, ранее на комбикормовом заводе Михайловского района Приморья произошел несчастный случай. Одного из сотрудников насмерть завалило зерном. Во время ремонта задвижек резервуаров для хранения. В какой-то момент зерно посыпалось, и вся масса рухнула на мужчину.