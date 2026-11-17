NYP: Трамп подтвердил сообщения об угрозе взрыва грязной бомбы в США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что к информации о предполагаемом заговоре Ирана якобы с целью подрыва так называемой "грязной бомбы" в Вашингтоне относится очень серьезно. Об этом сообщило издание New York Post.

"Этим он фактически подтвердил сообщения о том, что, по мнению американских властей, Тегеран, возможно, уже тайно ввез в страну ядерные материалы", - говорится в публикации.

Также глава Белого дома выразил надежду, что непосредственная угроза американской столице все-таки отсутствует.

Газета напомнила, что 16 ноября спецслужбы США заявили, что Тегеран якобы разработал планы покушений на высокопоставленных представителей администрации Белого дома с использованием химического оружия или взрывного устройства, содержащего радиоактивные вещества.

В материале приводятся слова представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, который опроверг эти утверждения, указав, что американские официальные лица пытаются создать видимость законности для дальнейшей агрессии.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября израильская разведка "Моссад" передала ЦРУ сведения о якобы планах Ирана организовать покушение на Трампа и представителей Белого дома. Тегеран якобы хочет провести атаки с помощью дронов, оснащенных взрывными устройствами. После передачи информации ряд американских чиновников временно перебрался из своих домов на охраняемые военные объекты.