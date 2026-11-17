Врач случайно удалил женщине яичники в ходе операции в частной клинике Гонконга Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Гонконге в одной из частных клиник 45-летней пациентке случайно удалили яичники во время операции. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

«Частная больница в Гонконге принесла извинения после того, как во время операции, которая должна была удалить только матку и фаллопиевы трубы, 45-летней женщине были ошибочно удалены яичники», - говорится в материале.

Согласно источнику, врачи клиники объяснили инцидент «когнитивной ошибкой» хирурга, который временно потерял концентрацию во время операции. Событие быстро переросло в громкий скандал.

Медцентр принес извинения пациентке после того, как Департамент здравоохранения включил произошедшее в список критических инцидентов в частных больницах.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции уборщика частной больницы заподозрили в незаконном участии в хирургических операциях. Сотрудник, не имеющий квалификации, привлекался к медицинским вмешательствам.