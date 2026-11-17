Сейчас Тархова жалеет, что набила тату. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 17 ноября 2026 года, в Самарском областном суде завершился допрос внучки экс-мэра Виктора Тархова Екатерины, которую подозревают в жестоком убийстве деда и бабушки. Корреспондент «КП-Самара» узнала у Екатерины загадку татуировки, которую она набила в честь своей сообщницы Светланы Метревели.

Следователи считают представительницу грузинского клана организатором убийства Виктора Тархова и его жены Натальи. Ранее Екатерина говорила, что Светлана Метревели заменила ей мать. Небольшая татуировка находится у Екатерины на внутренней стороне запястья. Оказывается, там набита буква «Н». Другое имя Светланы – Нателла.

«Вот такая я дура! Эта татуировка ничего не символизирует. В честь нашего общения сделала. Вот так она меня развела, что я пошла даже к тату-мастеру. Я безусловно сведу татуировку», – рассказала внучка экс-мэра «Комсомолке».

На внутренней стороне запястья набита буква «Н». Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

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