Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин назначил Олега Логунова на должность заместителя генерального прокурора Российской Федерации. Это решение закреплено в официальном указе главы государства, который опубликован на сайте правительства.

«Назначить Логунова Олега Владимировича заместителем генерального прокурора РФ, освободив его от занимаемой должности», - следует из документа.

Документ определяет новое кадровое назначение в руководстве надзорного ведомства. Олег Логунов уже приступил к исполнению обязанностей заместителя генпрокурора в соответствии с распоряжением президента. Указ вступил в законную силу 17 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил Антона Силуанова на новую должность заместителя председателя правительства - министра финансов РФ.