Три района Киева перевели на резервное отопление из-за повреждений мостов Фото: REUTERS.

В Киеве несколько районов перевели на резервное теплоснабжение из-за повреждений магистралей Северного и Южного мостов через реку Днепр. Об этом сообщили в горадминистрации.

"Киевтеплоэнерго" переводит часть потребителей в Дарницком, Оболонском и Подольском районах на резервное теплоснабжение", — говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по мостам "Южный" и "Северный" в Киеве, которые используются для перевозки военных грузов в интересах ВСУ.

На фоне российских ударов по Северному и Южному мостам движение транспорта в левобережной части Киева, где сосредоточено большинство спальных районов города, оказалось парализовано. Дополнительные сложности для пассажиров создала остановка движения на части "зеленой" ветки киевского метро, из-за чего жителям приходится срочно менять привычные маршруты.