Мадьяр заявил, что Венгрия на два дня приостановила ж/д сообщение с Украиной. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия на два дня приостановила железнодорожное сообщение с Украиной. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.

«На сегодня и завтра мы приостанавливаем железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной», - написал он в социальных сетях.

По словам Мадьяра, движение между странами будет остановлено 17 и 18 ноября. Причиной стало падение беспилотника в районе железнодорожной станции Мукачево в Закарпатской области Украины. Других подробностей Мадьяр не привел.

Ранее KP.RU сообщал, что Петер Мадьяр заявил о договоренностях с главой киевского режима Владимиром Зеленским по изменению формата взаимодействия между Венгрией и Украиной. Политики обсудили принятый Верховной радой закон об образовании для национальных меньшинств.