ЕК прогнозирует отток полумиллиона украинцев из ЕС к 2028 году Фото: REUTERS.

Еврокомиссия (ЕК) полагает, что к 2028 году из ЕС выедут полмиллиона украинцев. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК.

В документе уточнили, что количество получателей временного убежища в ЕС было на уровне 4,4 млн в августе 2026 года.

Как прогнозирует ЕК, возможно, число зарегистрированных получателей убежища сократится до 4,3 млн до конца текущего года, в следующем году эта цифра составит примерно 4,1 млн. А в 2028 году - до 3,9 млн.

При этом ЕК отметила, что в своем сценарии исходит из того, что конфликт на Украине и санкции против России продлятся минимум до конца 2028 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее в ЕК рассказали, что ЕС готовится к тому, что конфликт на Украине будет продолжаться по меньшей мере до 2027 года. Также Брюссель предлагал продлить до марта 2027 года временные меры защиты украинских беженцев на территории объединения.