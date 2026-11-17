Особенно внимательными к своему состоянию стоит быть женщинам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Тошнота и рвота в первые месяцы беременности встречаются часто, однако считать любые проявления токсикоза безобидной нормой нельзя. В тяжелых случаях состояние приводит к обезвоживанию, потере важных микроэлементов и нарушениям в работе внутренних органов, рассказала врач Наталья Клименченко. Об этом пишет mk.ru.

«Крайне важно начинать лечение при первых признаках патологии, не дожидаясь усугубления состояния. Первая линия терапии помогает избежать тяжелых осложнений беременности и госпитализации», – отметила врач.

Тошнота и рвота возникают у 50-80% беременных. У 0,3-3,6% будущих мам развивается чрезмерная рвота – гиперемезис. Она может сопровождаться потерей веса, обезвоживанием и нарушением баланса электролитов. В тяжелых случаях такие осложнения угрожают здоровью и жизни женщины, а недостаток питательных веществ может повлиять на развитие плода.

Особенно внимательными к своему состоянию стоит быть женщинам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, многоплодной беременностью или токсикозом в предыдущую беременность. Тревожные признаки – частая рвота, невозможность нормально пить и есть, заметное снижение веса, редкое мочеиспускание и потемнение мочи. При таких симптомах необходимо обратиться к врачу.

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