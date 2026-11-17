Все хранителей также представили свои инициативы на творческий конкурс. Фото: АиФ/Ирина Амэ

В России подвели итоги мультимедийного проекта «Хранители живой природы», который знакомит общество с людьми, посвятившими себя защите животных и сохранению природных территорий. В усадьбе на Мясницкой улице Москвы состоялся форум, собравший хранителей из разных регионов страны. Об этом пишет aif.ru.

Для проекта отобрали 100 героев из числа 200 победителей конкурсов. О них региональные редакции подготовили статьи, интервью, фото- и видеорепортажи. Среди участников – сотрудники заповедников, ученые и волонтеры, которые помогают сохранять редкие виды и их места обитания.

«Когда люди узнали, что из-за пала погибает 70% популяции птицы, которая здесь гнездится, включая только что вылупившихся птенцов, их отношение стало меняться. И для нас это очень большая победа», – заявил Руслан Новиков, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты».

Все хранителей также представили свои инициативы на творческий конкурс. По итогам голосования читатели выбрали 30 проектов, а наставники определили 15 финалистов. Среди них – программы по защите черноморских дельфинов, сохранению белых журавлей и байкальской нерпы, а также помощи медвежатам-сиротам. Истории семи защитников природы вошли в документальный фильм, который можно посмотреть на сайте проекта.

Проект организовали Фонд «АиФ. Доброе сердце» и издательский дом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда природы.