МИД РФ призвал стороны конфликта в Персидском заливе остановить боевые действия. Фото: МИД России

Россия призывает все стороны конфликта в Персидском заливе к прекращению боевых действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия вновь призывает все стороны нынешнего противостояния, прежде всего его инициаторов в лице США, незамедлительно остановить боевые действия», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что Москва с сожалением констатирует новый всплеск напряженности в регионе на фоне ударов, которыми обмениваются участники конфликта. По словам представителя МИД, Россия выступает за урегулирование ситуации путем переговоров с учетом интересов всех прибрежных государств.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил напряженность в зоне Персидского залива с коллегой из ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном.