Силуанов: Платежные системы вернутся в РФ при первой возможности Фото: Олег ЗОЛОТО.

Международные платежные системы, которые покинули Россию под давлением властей западных стран, вернутся, как только будет такая возможность. Об этом в интервью Первому каналу заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что эти иностранные компании не хотели уходить из России, их просто вынуждали правительства.

"Поэтому, уверен, что как только появится возможность, эти же компании, которые занимаются расчетами, платежными картами, вернутся в нашу страну", - подчеркнул Силуанов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова приветствовать возвращение тех зарубежных брендов, которые покинули рынок, но сделали это без хамства и грязи за спиной. При этом глава государства указал, что ключевым ориентиром в этом вопросе будут интересы отечественного предпринимательства.