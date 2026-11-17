Мирошник: ВСУ за неделю почти 1,1 тысяч раз атаковали Алешки Херсонской области Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за неделю почти 1,1 тысяч раз атаковали Алешки в Херсонской области, там погиб один человек, еще 10 пострадали. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что за минувшую неделю пострадали мирные жители Херсонской области.

"Только по городу Алешки ВФУ нанесли 611 ударов ствольной и минометной артиллерии, 461 удар дронов", - сказал посол.

Мирошник уточнил, что в результате действий украинских боевиков один мирный житель погиб, еще 10 человек получили ранения.

Как писал сайт KP.RU, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что рассчитывает на проведение гуманитарных миссий в Алешки Херсонской области на ежемесячной основе. По ее словам, регулярная отправка гуманитарных грузов и работа волонтеров необходимы для системной поддержки местных жителей и решения актуальных социальных вопросов.

Напомним, в конце октября была проведена масштабная гуманитарная акция в Алешках.