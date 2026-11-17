Лукашенко: Киев и Евросоюз перечеркнули результаты всех переговоров по Украине Фото: REUTERS.

Киев и его союзники из Европейского союза перечеркнули результаты всех предыдущих раундов мирных переговоров по Украине. Об этом в интервью изданию Point заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы, именно вы и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого», - высказался белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что теперь в процессе мирных переговоров сторонам придется заново «притираться» и делать первые шаги навстречу друг другу для урегулирования конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказался на тему трехсторонних переговоров по Украине. Как заявил дипломат, речи об участии европейцев в переговорном раунде в любом случае не идет.