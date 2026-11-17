Захарова: Недопуск фигуристов России на соревнования в Финляндию - неонацизм Фото: МИД России

Недопуск российских фигуристов на соревнования в Финляндии является полноценным неонацизмом. Об этом в комментарии ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Знали, что наши едут за медалями, и не пустили. Неонацизм в полный рост", - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 17 ноября российских фигуристов не пустили на этап Гран-при в Финляндии (Finlandia Trophy). Ограничения коснулись Евгения Семененко, пар Александры Бойковой — Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной — Александра Галлямова.

Отмечалось, что спортивный этап запланирован на 20–21 ноября в Хельсинки. Однако финские власти ужесточили правила въезда для граждан России.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что страны, отказывающиеся выполнять законное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении допуска спортсменов РФ к соревнованиям, должны в качестве ответной меры лишаться права на проведение международных турниров.