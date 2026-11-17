Губернатор Кузбасса Середюк сообщил о ЧП с самолетом около села Ягуново Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Кемеровской области произошло ЧП с самолетом. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

"В районе села Ягуново произошло авиационное происшествие", - написал он, добавив, что лично выехал на место ЧП.

Губернатор уточнил, что сейчас на месте инцидента работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимое содействие. Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами. Никаких подробностей ЧП глава региона не сообщил.

По данным СМИ, в Кузбассе рухнул самолет, предварительно, есть погибшие, однако официально это не подтверждено.

Как писал сайт KP.RU, 30 сентября в Амурской области потерпел катастрофу самолет Ту-95 во время учебно-тренировочного полета. Борт рухнул в безлюдной местности в районе села Красноярово Мазановского округа. Судно выполняло полет без боекомплекта.