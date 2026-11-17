Видео с места крушения судна опубликовал глава региона Илья Середюк в своих социальных сетях. За губернатором Кузбасса видно место крушения и машины экстренных служб. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Кемеровской области упал транзитный военно-транспортный самолет Ан-12. Видео с места крушения судна опубликовал глава региона Илья Середюк в своих социальных сетях.

Согласно имеющимся сведениям, воздушное судно было транзитным. Члены экипажа до последнего момента уводили горящий самолет от жилых домов, как пишут в СМИ. В итоге судно разбилось под Кемерово.

Кадры с места крушения самолета Ан-12 в Кемеровской области публикует губернатор Кузбасса

Находящийся на месте инцидента губернатор Кузбасса Илья Середюк подтвердил факт аварии. Кроме властей региона, к самолету стянулись правоохранительные органы, спасатели и медицинская служба. На кадрах четко можно увидеть, что глава региона стоит напротив скопления полицейских машин, там же стоят и скорые.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области разбился истребитель Су-30. ЧП случилось 21 октября. Самолет упал неподалеку от города Черняховска на востоке региона.