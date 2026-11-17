МИД РФ: Запад использует тему прав человека в политических целях Фото: REUTERS.

Страны Запада используют тему прав человека для достижения политических и экономических целей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"С сожалением приходится констатировать тенденцию отхода хорошо известной группы государств от восприятия прав человека в качестве правовой категории", - сказал дипломат.

По его словам, все чаще эта сфера превращается в некий эмоционально заряженный инструмент для достижения узко конъюнктурных политических и экономических целей Запада.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД РФ высказывался об использовании западными странами тематики защиты прав человека. В ведомстве отметили, что данная тема сплошь и рядом используется западниками в качестве инструмента и предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

При этом коллективный Запад навязывает свои псевдолиберальные ценности другим народам как универсальные и пытается в обход Устава ООН подменить ими общепризнанные международные нормы.