RT: Переводчик Путина Садыков был одним из лучших на курсе в вузе Фото: REUTERS.

Переводчик президента РФ Владимира Путина Алексей Садыков был одним из лучших на курсе в университете. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник.

"Его хвалили все преподаватели — и не только по языкам", - сказал собеседник телеканала.

По его словам, ныне покойный профессор Мялкин назвал курсовую Садыкова по философии достойной кандидатской, настолько глубоко она была проработана.

Как писал сайт KP.RU, Алексей Садыков отреагировал на свою популярность в соцсетях. Он подчеркнул, что переводчики в Кремле делают свою работу и стараются выполнять ее хорошо.

Ранее спецпосланник США Стивен Уиткофф назвал легендой переводчика Садыкова, обслуживавшего его переговоры с Путиным. По его словам, голос Садыкова - лучший голос на Земле.

Напомним, популярность к переводчику пришла после встречи Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Садыков очень точно передавал не только слова президента, но и его интонации.