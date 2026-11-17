Захарова: Любые иностранные войска станут целью ВС РФ, Париж должен это понимать Фото: МИД России

Любой иностранный контингент, размещенный на территории Украины, станет законной целью для Вооруженных сил России, Париж должен это осознавать. Об этом RT заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что относительно мер со стороны России, то их будут принимать не в МИД, а в Минобороны и Генштабе ВС РФ.

"Как заявил президент России Владимир Путин, иностранные войска на Украине - в случае их размещения - станут законной целью для российских военных. Надеемся, что в Париже это осознают", - подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, 17 ноября во Франции официально подтвердили нахождение собственных военных на территории Украины. Однако Париж утверждает, что военнослужащие якобы не вовлечены напрямую в конфликт, хоть и присутствуют на Украине.

Ранее французский политик Флориан Филиппо запустил национальную петицию с требованием вернуть военных с Украины и соблюсти статью 35 Конституции.