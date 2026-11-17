Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не попали на Гран-при в Финляндию Фото: Евгения ГУСЕВА.

Пять фигуристов сборной России не смогли отправиться в Финляндию для участия в этапе Гран-при. Об этом РИА Новости сообщили несколько независимых друг от друга источников.

Среди тех, кто не поехал на международные соревнования, оказались чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также двукратный чемпион России Евгений Семененко. По данным одного из собеседников агентства, большинство из них 16 ноября уже успели провести тренировку на родных катках.

«Фигуристы не смогли попасть в Финляндию» - сообщил источник.

Что касается еще одной пары участников турнира, Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова, то вечером 16 ноября они тоже находились в РФ. Как заявил второй источник, спортсмены были на подмосковной базе «Новогорск».

KP.RU прежде сообщал, что недавно закончился третий этап Гран-при России «Золото Урала» по фигурному катанию. Соревнования проводились в Екатеринбурге. Первое место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков из Перми.