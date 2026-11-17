ВС РФ поразили электроподстанции в четырех городах Украины Фото: REUTERS.

Российские военные нанесли удары по четырем электроподстанциям в городах Ровно, Грабов, Каменское и Черновцы на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Поражены три электроподстанции ПС-330 в городах Ровно и Грабов Ровненской области, Каменское Днепропетровской области, а также электроподстанция ПС-110 в городе Черновцы Черновицкой области...", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что эти объекты обеспечивали распределение электроэнергии для функционирования предприятий ВПК Украины и логистических центров, используемых в интересах ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС РФ поразили предприятия ОПК на территории Днепропетровской и Черкасской областей. Был нанесен удар по заводу "Южмаш", на мощностях которого осуществляется производство беспилотников, а также ракет типов FP-9 и FP-5.

В Черкасской области удар пришелся по сборочному предприятию "Оризон-Навигация", задействованному в выпуске ракет FP-9 "Файер Поинт".