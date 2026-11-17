В Ростове судят 35-летнего стоматолога за убийство 24-летней гражданской жены. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростове судят 35-летнего стоматолога за убийство 24-летней гражданской жены. По данным следствия, ночью со 2 на 3 января 2026 года он задушил женщину, спрятал тело в чемодане, вывез на стройку и залил бетоном. Об этом пишет "КП-Ростов-на-Дону".

Чтобы отвести подозрения, он разыграл спектакль, якобы ища жену, и 4 января заявил о ее пропаже в полицию. Несмотря на это, стоматолог был задержан, возбуждено уголовное дело.

Сестра убитой рассказала, что та выросла в многодетной семье, переехала в Ростов и работала в сфере красоты. Отношения с мужчиной были напряженными из-за ревности и рукоприкладства. В 2024 году у пары родился сын, но это не улучшило ситуацию.

Стоматолог утверждает, что жертва накричала на сына, что его "разозлило". После убийства он отвез сына к бабушке, а сам избавился от тела. Экспертиза обнаружила на теле женщины 42 гематомы, часть из которых могла быть получена при самообороне.

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