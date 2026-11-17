Сначала дефицит йода может проявляться легкой усталостью и недомоганием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Постоянная усталость, отеки и необъяснимый набор веса могут быть не просто последствиями осенней хандры, но и признаками нехватки йода. Врач-эндокринолог Армине Азарян рассказала о причинах йододефицита. Об этом пишет mk.ru.

По словам врача, взрослому человеку необходимо около 150 микрограммов йода в день. Сначала дефицит может проявляться легкой усталостью и недомоганием, которые легко принять за обычное переутомление. Со временем обмен веществ замедляется, может увеличиться масса тела и появиться отечность. У женщин также возможны нарушения менструального цикла.

Одним из основных источников йода остаются рыба и морепродукты. Азарян посоветовала обратить внимание на белые сорта рыбы: треску, минтай, пикшу, навагу и сайду. Они содержат йод, а также селен и полноценный белок, необходимые для нормальной работы щитовидной железы

Для поддержки щитовидной железы важно придерживаться разнообразного рациона и не ограничиваться одним продуктом. Врач также посоветовала использовать в питании растительные масла, содержащие витамин Е. Необходимо следить за состоянием щитовидной железы и при появлении тревожных симптомов обращаться к врачу.

Прежде эндокринолог Наталья Горбунова предупредила, что бесконтрольный прием йодсодержащих препаратов может навредить щитовидной железе и нарушить ее работу.