SHAMAN назвал дочку Варвару своим главным достижением Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в интервью РИА Новости поделился, что за свою 35-летнюю карьеру самым значимым достижением для него является его дочь Варвара. Он выразил глубокую гордость за неё.

"Возраст 35 лет - уже достаточно солидный, это возраст состоявшегося человека, но все-таки подводить итоги рановато. Я думаю, что мы с моей командой еще покажем, на что способны. Что касается главных достижений в моей жизни - это моя дочь, я ей горжусь", - заявил певец.

SHAMAN рассказал, что Варвара увлекается тхэквондо, танцами, игрой на фортепиано и пением. Артист считает, что дочь должна сама выбрать свое будущее. Из-за плотного графика он не может проводить с ней много времени, но каждую встречу делает особенной, общаясь и обмениваясь подарками.

Напомним, Дронов дал большое интервью KP.RU, в котором рассказал в том числе и о дочери, как на неё влияет популярность отца, и как это мешает общему времяпровождению.