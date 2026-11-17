Следователи не нашли тело экс-мэра Самары там, где указывала Екатерина Тархова Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Следователи не нашли тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи там, где указывала их внучка Екатерина Тархова. Об этом сообщает «КП-Самара» со ссылкой на информацию из зала суда.

«Мы вели раскопки лопатами, земельный участок расчищали от мусора, искали с помощью георадаров, металлоискателей, квадрокоптеров. <...> Захоронений не обнаружено», - сообщили следователи.

Уточняет, что осмотр проходил на территории дачи семьи Метревели. Речь идет о дачном доме главы грузинского клана 79-летней Таисии Киселевой. Бичико Метревели, который является братом предполагаемого организатора убийства Светланы Метревели и отцом Дмитрия Метревели, также участвовал в поисках со следователями.

Ранее KP.RU сообщал, что внучка экс-мэра Самары, которую и обвиняют в убийстве родных, на одном из предыдущих заседаний предположила, что их останки могут быть на Метревели.