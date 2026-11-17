CNN: Сверхсекретная сеть Агентства нацбезопасности США вышла из строя Фото: REUTERS.

Сверхсекретная сеть, которая используется Агентством национальной безопасности США для внутренней связи, перестала работать. Об этом сообщает телеканал СNN.

«Сеть, называемая NSA Net, позволяет сотрудникам обмениваться секретной информацией внутри организации», - говорится в материале.

Как уточняет источник, о проблемах в работе сети сообщили сразу шесть источников, знакомых с ситуацией. При этом СNN утверждает, что признаков кибератаки на NSA Net пока нет.

Сейчас Американское агентство выясняет масштабы проблемы, также было ввело поэтапное прибытие персонала.

Как заявили представители Агентства нацбезопасности США, сбой в работе сети АНБ не повлияет на способность передавать срочную разведывательную информацию. В том числе, направлять ее президенту США Дональду Трампу.

Ранее KP.RU сообщал, что ряд банков в США столкнулись со сбоями в работе из-за технических неполадок. На ошибки пожаловались клиенты Chase Bank, JP Morgan и Bank of America.