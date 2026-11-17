В Кемеровской области рухнул транзитный самолет Ан-12. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Кемеровской области в результате крушения транзитного военно-транспортного самолета Ан-12 погибли 19 человек. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, самолет упал в безлюдном месте.

"На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли", - говорится в сообщении.

Находящийся на месте инцидента губернатор Кузбасса Илья Середюк подтвердил крушение транзитного самолета, который пролетал через Кемеровскую область. По его словам, на месте развернут штаб, который он возглавил.

Как писал сайт KP.RU,вечером 17 ноября Илья Середюк сообщил, что в районе села Ягуново произошло авиационное происшествие. Он лично выдвинулся на место происшествия. Глава региона уточнил, что на месте ЧП работают оперативные службы. Со стороны областных властей оказывается необходимое содействие. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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